Воронежцев пригласили на Троицкий хоровод

31 мая в Новой Усмани состоится XXVII фольклорный фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу» (0+). В парке «Березки» с 11.00 откроются сельские подворья, выставки народных мастеров и умельцев и пройдет театрализованный обряд спуска на воду троицкого венка. А потом начнется концерт на открытой сцене с участием этнографических и фольклорных коллективов и большой Троицкий хоровод на берегу реки Усманка. Вход свободный.

В связи с проведением фестиваля 31 мая в Новой Усмани ограничат движение автотранспорта. Въезд на территорию парка «Березки» будет закрыт с 7.00 до 17.00, также будет закрыт проезд по улице Песоцкая от улицы Красная Поляна до улицы Красные Пески. На улице Красная Поляна организуют одностороннее движение - от улицы Песоцкой до Пролетарской. На улице Красные Пески будет организовано двустороннее движение для обеспечения объезда перекрытого участка.

