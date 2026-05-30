Жильцы дома в центре Воронежа пожаловались на снос трубы системы отопления

фото предоставлено мэрией Воронежа

Жильцы дома №37 на улице Фридриха Энгельса в субботу, 30 мая, забили тревогу из-за неожиданного демонтажа отопительной трубы, проходящей по внешней стене здания. На вопросы рабочие не отвечали, в итоге местные жители даже вызвали полицию, беспокоясь, что снос конструкции повредит целостность здания.

Как оказалось, демонтаж санкционирован городскими властями.

- В рамках муниципальной программы ГорДЕЗ ЖКХ проводит ликвидацию аварийных труб от недействующих подвальных котельных. Именно в рамках этих работ проводится демонтаж дымовых труб, - сообщили «Комсомолке» в мэрии Воронежа. - Территория, где проводятся работы, огорожена. Труба находится на достаточном расстоянии от стены дома. В случае, если будет нанесен ущерб дому, подрядной организацией будет проведено восстановление согласно договору.

