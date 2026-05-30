В райцентре под Воронежем мальчик получил травмы, упав со сломанной горки

Воронежские следователи завели уголовное дело по факту травмирования ребенка в воронежских Семилуках. Инцидент произошел в мае. Мальчик во время игры упал с горки, на которой отсутствовала часть конструкций. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Расследование причин инцидента поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Председатель СК Александр Бастрыкин ждет от воронежских коллег доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела - о его результатах.

