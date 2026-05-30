В Воронеже на 5 лет отправили в колонию начальницу почтового отделения, укравшую из кассы почти 1,3 млн

В Воронеже осудили работницу почты за хищение вверенного ей имущества.

Начальница отделения почтовой связи, используя служебное положение, вывела через программу на рабочем компьютере, а также свободно забрала из кассы средства АО «Почта России» на общую сумму 1,25 млн рублей,

28 мая 2026 года Левобережный райсуд Воронежа за хищение чужого имущества в особо крупном размере отправил виновную на пять лет в колонию общего режима. С женщины взыскали в пользу АО «Почта России» похищенную сумму.

