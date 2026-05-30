Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 1 июня

Администрация Воронежа опубликовала график отключений горячей воды на июнь. Коммунальщики продолжают готовить теплоцентрали и котельные к новому отопительному сезону. Работы по ремонту и профилактике ведут во всех районах города. Подключать водонагреватели в первом месяце лета придется жителям более тысячи домов.

Смотрите перечень улиц, где начнут работы на неделе с 1 июня.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

С 1 по 14 июня

- ул. Остужева, 2/1.

С 3 по 12 июня

- ул. Электровозная, 2, 4, 6, 8;

- ул. Калининградская, 100, 100а, 102, 108;

- ул. Богатырская, 30, 34, 34а, 36.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С 1 по 5 июня

- ул. Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 66;

- ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12;

- ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24;

- ул. Саврасова, 2, 16;

- ул. Корейская, 6б, 6а;

- ул. Лихачева, 21, 25.

С 1 по 10 июня

- ул. Ильюшина, 13/2;

- ул. Адмирала Чурсина, 2, 4, 6, 8;

- пер. Калашникова, 1, 2, 4, 6, 8;

- ул. Шидловского, 3.

Со 2 по 8 июня

- Ленинский пр., 32, 34, 96а, 96б, 100б;

- ул. Ленинградская, 20, 22, 26, 28, 30, 68, 104, 108, 110;

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

С 1 по 14 июня

- Московский пр., 132.

С 5 по 14 июня

- Московский пр., 175.

- ул. Шишкова, 146.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 1 по 3 июня

- ул. Антакольского, 2, 4, 6, 8, 10;

- ул. Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- пер. Земнухова, 18а, 20а;

- ул. Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

- ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;

- ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29, 31;

- ул. Олеко Дундича, 23, 25;

- пр.Патриотов, 31, 31/1, 31/2, 40, 4а, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61;

- ул. Путиловская, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 2/1, 2а, 7;

- б. Фестивальный, 11а, 15а, 19а, 1а, 23а, 25а, 7а;

- ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;

- ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Со 2 по 15 июня

- б.Олимпийский, 8.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

С 1 по 3 июня

- ул. Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13а, 10, 11а, 15;

- ул. 40 лет Октября, 2, 12, 8, 10, 14;

- ул. Пограничная, 1, 2;

- ул. Войкова, 6, 17, 19;

- ул. Бакунина, 24, 47, 41, 43, 45;

- ул. 3 Интернационала, 35, 57, 59;

- ул. 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б;

- ул. Куколкина, 33;

- ул. Пушкинская, 11а, 15;

- ул. Свободы, 37, 45;

- ул. Фридриха Энгельса, 63;

- ул. Донбасская, 3.