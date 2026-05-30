В райцентре под Воронежем школьнику заплатят 30 тыс руб компенсации за нападение собаки

В воронежских Лисках школьник получит по суду компенсацию за нападение уличного пса.

В декабре 2025 года возле школы подростка покусала беспризорная собака. Ребенку оказали медицинскую помощь и сделали профилактические уколы от бешенства.

Интересы несовершеннолетнего защитила районная прокуратура.

- 29 мая Лискинский райсуд принял решение взыскать компенсацию морального вреда в размере 30 тыс рублей в пользу законного представителя несовершеннолетнего, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

