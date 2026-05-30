В Воронеже 62-летнего сварщика отправили в колонию за гибель троих рабочих

62-летнего воронежца признали виновным в гибели троих мужчин.

Трагедия произошла в апреле 2024 года. Электрогазосварщик, работая в одной из организаций без заключения трудового договора, должен был демонтировать в цехе корпус вентиляционного канала. Мужчина стал выполнять газосварочные работы, не убедившись в отсутствии внутри канала пожароопасных и легковоспламеняющихся веществ, из-за этого произошло возгорание слоя пыли и примеси красок на внутренней поверхности корпуса вентиляционного канала и утеплителя потолка производственного цеха. В результате пожара трое находившихся в цехе рабочих скончались от острого отравления продуктами горения.

- Сварщика признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Суд отправил его на два года в колонию-поселение, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

