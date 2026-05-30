Губернатор Гусев: в ночь на 30 мая в Воронежской области из-за атаки БПЛА загорелся гараж, повреждены фасады нескольких домов

В ночь на 30 мая Воронежская область снова подверглась массированному налету беспилотников. Опасность атаки объявили около десяти вечера пятницы. В полночь сразу три района - Бобровский, Лискинский и Острогожский - оказались под угрозой прямого удара дронов, а через несколько часов - еще и Борисоглебск.

- Дежурные силы ПВО за ночь сбили в Воронежской области 13 беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки в одном из муниципалитетов произошло возгорание гаража с автотранспортом. Огонь оперативно потушили. Еще в одном районе обломками БПЛА выбиты окна в трех частных домах, повреждены фасады двух домов и несколько хозпостроек. Кроме того, обрушился гараж с легковым автомобилем, - сообщил утром в субботу губернатор Александр Гусев. - По предварительной информации, никто не пострадал.

Отбой беспилотной опасности дали в 5.51 утра, Воронежская область находилась в зоне удара восемь часов.

