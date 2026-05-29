21-летнего воронежца будут судить за кражу личных данных студентов

Хотя парень все спланировал, его быстро вычислили

В Воронеже 21-летнего студента, который разбирается в компьютерах, обвиняют в том, что он тайно залез в базу данных одного из вузов, собрал личную информацию студентов и планировал продать ее рекламщикам. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 29 мая.

Хотя парень все спланировал, его быстро вычислили. Передача украденных данных проходила под присмотром оперативных служб, после чего информацию изъяли. Теперь уголовное дело передано в Ленинский районный суд. Если парня признают виновным по статье о незаконном сборе персональных данных, ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что во Владикавказе поймали 25-летнего жителя Воронежа, который обманул таксопарк на 1,1 миллион рублей. Он создал в приложении почти 30 поддельных водительских аккаунтов и выводил деньги под видом огромных чаевых, хотя сам даже не возил людей.

