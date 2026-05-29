Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2026 17:00

21-летнего воронежца будут судить за кражу личных данных студентов

По версии следствия, личные данные студентов он хотел продать рекламщикам
Анастасия АСТАШОВА
Хотя парень все спланировал, его быстро вычислили

Хотя парень все спланировал, его быстро вычислили

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже 21-летнего студента, который разбирается в компьютерах, обвиняют в том, что он тайно залез в базу данных одного из вузов, собрал личную информацию студентов и планировал продать ее рекламщикам. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 29 мая.

Хотя парень все спланировал, его быстро вычислили. Передача украденных данных проходила под присмотром оперативных служб, после чего информацию изъяли. Теперь уголовное дело передано в Ленинский районный суд. Если парня признают виновным по статье о незаконном сборе персональных данных, ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что во Владикавказе поймали 25-летнего жителя Воронежа, который обманул таксопарк на 1,1 миллион рублей. Он создал в приложении почти 30 поддельных водительских аккаунтов и выводил деньги под видом огромных чаевых, хотя сам даже не возил людей.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.