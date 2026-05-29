Ученые Воронежского заповедника насчитали 500 косуль и 100 лосей, а хищников за год стало меньше

Весной, пока звери восстанавливаются после холодов и готовятся к появлению потомства, научные сотрудники подсчитали, сколько животных пережило зиму. В этом году перепись успели провести до того, как в феврале выпали огромные сугробы, поэтому результаты получились точными — снег не помешал зверям передвигаться, и их было легче найти. Об этом сообщила администрация Воронежского заповедника 29 мая.

В целом больших перемен по сравнению с прошлым годом не случилось. Специалисты насчитали не менее 500 косуль и около 100 лосей. Примерно столько же — около сотни — насчитали и оленей, но эти данные еще уточнят. А вот с кабанами вышла незадача: их явно недоучли, потому что эти животные ходят группами по одним и тем же тропам, и их следы легко перепутать. Сейчас ученые обрабатывают снимки с фотоловушек, чтобы получить точную цифру.

Что касается хищников, то здесь заметили разницу. Куниц наcчитали 46 особей, а лисиц — 26, и это меньше, чем в прошлые годы. Ученые предполагают, что у пушных зверей случился циклический спад численности, но это подтвердят только следующие учеты.

— Похожая история и с белками — их насчитали не больше сотни, — сообщил старший научный сотрудник Александр Мишин.