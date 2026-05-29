НовостиПроисшествия29 мая 2026 16:02

Воронежский строитель насмерть разбился при падении клети башенного крана

Семья погибшего получит более 11 миллионов рублей компенсации
Анастасия АСТАШОВА
Трагедия произошла во время возведения многоквартирного дома

В Воронеже семья строителя, погибшего 12 августа 2025 года на стройплощадке из-за падения подъемной клети башенного крана, отсудила у компаний «ДСК-2» и «Комплекс Кран» 11,5 миллиона рублей за смерть близкого человека. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 29 мая.

Трагедия произошла во время возведения многоквартирного дома. Рабочий, трудившийся в «Комплекс Кране», находился на объекте, когда конструкция башенного крана не выдержала. Судебная экспертиза позже установила, что во время наращивания высоты техники (телескопирования) были грубо нарушены правила безопасности. Из-за этого ЧП бригадир организации попал под уголовную статью за нарушение требований безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Родственники погибшего мужчины потребовали от работодателя и застройщика «Специализированный застройщик «ДСК-2» компенсацию за потерю кормильца. В итоговую сумму вошли 7,8 миллиона рублей за моральный вред, 3 миллиона рублей компенсации по Градостроительному кодексу РФ, а также 750 тысяч рублей единовременной выплаты по Отраслевому соглашению строителей.

