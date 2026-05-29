Воронежские онкологи спасли 52-летнего пациента, успешно удалив опухоли сразу на обеих почках

Хирурги Воронежского областного онкодиспансера провели серию сложных операций 52-летнему уроженцу ЛНР, у которого обнаружили новообразования в обеих почках. Врачи приняли решение не удалять органы полностью, а аккуратно вырезать только сами опухоли, размеры которых превышали два сантиметра с каждой стороны. Мужчина уже выписан домой и успешно восстанавливается. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 29 мая.

Проблемы со здоровьем у пациента начались после падения на спину во время зимнего гололеда. До этого он около пяти лет жил с небольшой кистой в почке, которая его никак не беспокоила. Однако после травмы начались боли, а обследование в Россоши показало, что киста переросла в опухоль, причем новообразования атаковали обе почки. Справа опухоль выросла до 26 на 23 миллиметра, а слева — до 23 на 25 миллиметров, после чего мужчину срочно направили в Воронеж.

Оперировать обе почки одновременно было слишком опасно из-за риска кровотечений и отказа органов, поэтому врачи решили действовать в два этапа с разницей в месяц. Обе сложнейшие резекции медики провели через небольшие проколы, что позволило избежать огромных разрезов. Всего через неделю после второго вмешательства пациента выписали.