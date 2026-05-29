В Воронеже завкафедрой права отдал мошенникам более 15 миллионов, потерял BMW X3 и ювелирные украшения

В Воронеже возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после того, как 66-летний заведующий кафедрой уголовного и гражданского права стал жертвой телефонных аферистов. Профессор вместе с дочерью доверился преступникам и лишился 15,5 миллиона рублей, а также остался без дорогого внедорожника. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 29 мая.

18 мая мужчине в мессенджере пришло сообщение якобы от председателя домового чата с просьбой переслать код из СМС для решения коммунальных вопросов. Как только юрист отправил цифры, «председатель» напугал его, что личный кабинет на «Госуслугах» взломали, и дал телефон «горячей линии». Дальше в дело вступили лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они заявили, что преступники уже оформили от имени профессора доверенность на все его имущество, чтобы спонсировать недружественное государство, и деньги нужно срочно «задекларировать» на безопасных счетах.

В течение недели потерпевший и его дочь выполняли все безумные приказы кураторов. Сначала они перевели через банкомат почти 4 миллиона рублей. Затем, чтобы обналичить еще часть денег, по совету аферистов симулировали покупку мебели на 1,2 миллиона рублей и перевели банку еще 4,3 миллиона. Дальше — больше: мужчину убедили фиктивно продать свой BMW X3 за 3,5 миллиона рублей, чтобы «аннулировать» аналогичную сделку мошенников, а вырученные деньги перевести в криптовалюту и на чужие счета.

Напоследок завкафедрой сдал в ломбард ювелирные украшения еще на 2,5 миллиона рублей. Обман вскрылся лишь 27 мая, когда у воронежца попросили паспортные данные для оформления кредитов.