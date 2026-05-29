В Воронеже экс-начальника военного госпиталя будут судить за присвоение чужих премий

честно заработанные деньги сотрудники на руки не получали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Ленинский районный суд Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника «416 военного госпиталя» Минобороны РФ. Мужчину, обвиняют в присвоении более 3,1 миллиона рублей бюджетных денег с использованием служебного положения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 29 мая.

По версии следствия, с мая 2018 по июнь 2023 года, будучи руководителем медучреждения, обвиняемый выписывал приказы о премиях для гражданского персонала из фонда экономии. Однако честно заработанные деньги сотрудники на руки не получали, после выплаты подчиненные были вынуждены возвращать эти средства лично начальнику.

В результате таких махинаций государству в лице Министерства обороны РФ был причинен солидный ущерб. Теперь бывшему главврачу грозит тюремный срок.

