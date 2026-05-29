В Воронеже разоблачили фейк о дефиците топлива

В местных пабликах прошел слух, что в Крыму и Рязани бензин пропадает, и якобы скоро такая же беда нагрянет в Воронежскую область. Под постами появляются тревожные комментарии — люди начинают думать, стоит ли уже бежать на заправку с канистрами. Тем временем эксперты объяснили в своем канале «Борьба с фейками. Воронежская область», что водителям беспокоиться не о чем.

29 мая одни сообщили, что ситуация с топливом в регионе абсолютно спокойная. В областном министерстве предпринимательства, торговли и туризма заявили:

— Рынок полностью обеспечен бензином и дизелем, никакого дефицита нет и не предвидится. А все сообщения о нехватке не соответствуют действительности.

Почему же тогда появились слухи? Эксперты объясняют, что «сейчас начинаются школьные каникулы и сезон отпусков, многие едут на юг через Воронежскую область. Из-за большого потока машин на трассах могут возникать очереди на АЗС». Это ажиотаж, а не проблема с топливом как таковым.

Что касается других регионов, о которых пишут паникеры, то и там нет глобального коллапса. В Рязанской области дефицита тоже не случилось: если на каких-то маленьких независимых заправках и случились перебои, то только из-за ремонта на заводах-поставщиках. В Крыму и Севастополе, да, ввели лимит — 20 литров в руки, и запасы на АЗС созданы на 7–10 дней, но это временные меры, а не крах системы. Минэнерго России подтверждает, что внутренний рынок топливом обеспечен, оптовые цены стабильны.

По данным специалистов, панические вбросы о бензиновом дефиците специально распространяют украинские ЦИПсО с помощью ботов.