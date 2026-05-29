Под Воронежем на трассе М-4 «Дон» у иномарки загорелся капот посреди дороги

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Утром 29 мая на 18-м километре трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе у «Опель Астры» внезапно вспыхнул мотор. Машина стояла на обочине, из-под капота валил густой дым, а снизу уже были видны языки пламени. 51-летний водитель, который ехал с женой из Петропавловки в Богучар, испугался и не знал, что делать. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В этот момент мимо проезжал патруль ГИБДД, инспекторы быстро подъехали к горящему авто. Они достали из багажника служебной машины огнетушитель и начали сбивать пламя. К ним тут же присоединились и другие водители, которые проезжали мимо — вместе справиться получилось быстрее.

Пожар удалось потушить до того, как он мог бы уничтожить автомобиль. Люди не пострадали.

В Госавтоинспекции предупредили, что, если в дороге случилась беда (поломка, пожар или авария) — нужно сразу звонить по номеру 112.

