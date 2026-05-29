Бензин заметно подорожал в Воронеже за неделю

По данным Воронежстата, за прошедшую неделю в регионе существенно выросли розничные цены на все виды топлива. Максимальное подорожание зафиксировано на бензин марки АИ 98 — его литр прибавил 70 копеек и теперь стоит 94,45 рубля.

Остальные марки также поднялись в цене в среднем на 50 копеек. Актуальные средние цены на 29 мая:

· АИ 92 — 64,37 руб./л;

· АИ 95 — 70,27 руб./л;

· дизельное топливо — 74,39 руб./л.

Напомним, еще в конце февраля текущего года Воронежская область входила в число регионов лидеров по дороговизне бензина.