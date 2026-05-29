В Воронеже задержана девушка-дроппер

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по городу Воронежу пресекли деятельность 21-летней местной жительницы, участвовавшей в нелегальной финансовой схеме. Девушка стала дроппером — предоставила доступ к своим банковским картам третьим лицам за вознаграждение.

По данным следствия, в конце июля 2025 года через мессенджер кураторы предложили ей «простую подработку». Следуя их инструкциям, горожанка принимала на свои счета деньги, добытые преступным путем. Часть суммы (30 000 рублей) она оставляла себе в качестве комиссии, остальное переводила организаторам.

На допросе задержанная признала вину, пояснив, что не осознавала опасности своих действий. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до 3 лет лишения свободы.