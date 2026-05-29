Воронежец выиграл всероссийский турнир по дзюдо

В Новочеркасске финишировали всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти мастера спорта СССР, атамана Г.П. Недвигина. Об этом сообщает пресс-служба воронежского минспорта.

Участие в турнире, проводившемся на призы ВФСО «Трудовые резервы», принимали спортсмены 2008 года рождения и старше. В весовой категории до 81 килограмма победу одержал воспитанник МБУДО СШ № 19 Воронежа Магомед-Амин Цечоев. Тренируется спортсмен под руководством Александра Карпова.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, три бронзы привезли из Подмосковья воронежские дзюдоисты.

