В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области днем 29 мая завыли сирены - в регионе объявили ракетную опасность. Сообщение об этом появилось в канале МАХ губернатора Александра Гусева. Он его опубликовал в 14.35.

- В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения, - говорится в сообщении.

Жителям Воронежа и области, если они находятся дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это может быть коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.