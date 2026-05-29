НовостиОбщество29 мая 2026 11:40

В Воронежской области объявили ракетную опасность

Всем рекомендовано спрятаться в укрытие
Евгения ФРОЛОВА

В Воронежской области днем 29 мая завыли сирены - в регионе объявили ракетную опасность. Сообщение об этом появилось в канале МАХ губернатора Александра Гусева. Он его опубликовал в 14.35.

- В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения, - говорится в сообщении.

Жителям Воронежа и области, если они находятся дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это может быть коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.