НовостиОбщество29 мая 2026 11:26

Работу оператора Алексеевского рынка в Воронеже приостановили на 30 суток

ООО «Алефъ» не выполнило требование о сносе капитальных объектов за свой счет
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

В Левобережном районе Воронежа на 30 суток приостановлена деятельность оператора Алексеевского рынка — компании ООО «Алефъ». Такое решение принял Левобережный районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области в четверг, 28 мая.

Из материалов дела следует, что организация не выполнила требование о самостоятельном сносе за свой счет капитальных объектов, расположенных в границах земельных участков. Установленные сроки по проведению работ неоднократно нарушались.

Ранее компанию уже 16 раз привлекали к административной ответственности, а её директора — четыре раза. Суд признал ООО «Алефъ» виновным по ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение требований неимущественного харакства) и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 30 суток.