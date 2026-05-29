Воронежские ориентировщицы стали чемпионками России

В Иркутске завершился чемпионат России по спортивному ориентированию. Об этом сообщает пресс-служба воронежского минспорта.

В турнире участвовали 117 сильнейших атлетов со всех уголков страны. Воронежскую область представляли воспитанницы МБУДО СШ № 18. В дисциплине «кросс-эстафета - два человека» победили наши землячки Александра Войтова и Мария Кустова. Их перевес над серебряными призерками из Владимирской области составил 15 секунд.

