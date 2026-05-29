На три дня запретят парковку и движение на Петровской набережной в Воронеже

В Воронеже в связи с проведением мероприятия вводятся масштабные ограничения для транспорта и пешеходов на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Ограничения затронут центральные набережные и прилегающие улицы с вечера пятницы до вечера воскресенья.
Запрет парковки и остановки
С 19:00 29 мая до 17:30 31 мая, оставлять и останавливать транспорт нельзя будет на следующих участках:
Петровская набережная — от улицы Большой Стрелецкой до улицы Софьи Перовской;
Улица Софьи Перовской — от Петровской набережной до улицы Пятницкого;
Улица Декабристов — от улицы Таранченко до улицы Софьи Перовской.
Дополнительно с 19:00 субботы, 30 мая, до 17:30 воскресенья, 31 мая, парковка и остановка запрещаются на набережной Массалитинова — на участке от улицы Пятницкого (у Чернавского моста) до улицы Максима Горького (у Северного моста).
Перекрытие движения
С 10:00 субботы, 30 мая, до 17:30 воскресенья, 31 мая, будет полностью запрещено движение:
На улице Софьи Перовской — от Чернавского моста до улицы Большой Стрелецкой;
На улице Чернышевского — в районе дома №43 по улице Карла Макса (участок перед Каменным мостом);
На улице Декабристов — в районе пересечения с улицей Таранченко.
С 00:00 до 17:30 воскресенья, 31 мая, движение закроют:
На набережной Массалитинова (от улицы Пятницкого у Чернавского моста до улицы Максима Горького у Северного моста);
На съезде с улицы Бурденко на Северный мост.
Ограничения для электросамокатов и СИМ
На Петровской набережной введут ограничения для средств индивидуальной мобильности:
Сегодня, 29 мая, с 15:00 до 20:00 — на Адмиралтейской площади;
В субботу, 30 мая, с 10:00 до 20:00 и в воскресенье, 31 мая, с 6:00 до 17:00 — на участке от Вогрэсовского до Северного моста.
Изменения в работе транспорта
На время закрытия движения приостанавливается работа автобусного маршрута №30. Водителей просят заранее планировать пути объезда и учитывать ограничения при парковке.