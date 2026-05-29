На три дня запретят парковку и движение на Петровской набережной в Воронеже

В Воронеже в связи с проведением мероприятия вводятся масштабные ограничения для транспорта и пешеходов на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Ограничения затронут центральные набережные и прилегающие улицы с вечера пятницы до вечера воскресенья.

Запрет парковки и остановки

С 19:00 29 мая до 17:30 31 мая, оставлять и останавливать транспорт нельзя будет на следующих участках:

Петровская набережная — от улицы Большой Стрелецкой до улицы Софьи Перовской;

Улица Софьи Перовской — от Петровской набережной до улицы Пятницкого;

Улица Декабристов — от улицы Таранченко до улицы Софьи Перовской.

Дополнительно с 19:00 субботы, 30 мая, до 17:30 воскресенья, 31 мая, парковка и остановка запрещаются на набережной Массалитинова — на участке от улицы Пятницкого (у Чернавского моста) до улицы Максима Горького (у Северного моста).

Перекрытие движения

С 10:00 субботы, 30 мая, до 17:30 воскресенья, 31 мая, будет полностью запрещено движение:

На улице Софьи Перовской — от Чернавского моста до улицы Большой Стрелецкой;

На улице Чернышевского — в районе дома №43 по улице Карла Макса (участок перед Каменным мостом);

На улице Декабристов — в районе пересечения с улицей Таранченко.

С 00:00 до 17:30 воскресенья, 31 мая, движение закроют:

На набережной Массалитинова (от улицы Пятницкого у Чернавского моста до улицы Максима Горького у Северного моста);

На съезде с улицы Бурденко на Северный мост.

Ограничения для электросамокатов и СИМ

На Петровской набережной введут ограничения для средств индивидуальной мобильности:

Сегодня, 29 мая, с 15:00 до 20:00 — на Адмиралтейской площади;

В субботу, 30 мая, с 10:00 до 20:00 и в воскресенье, 31 мая, с 6:00 до 17:00 — на участке от Вогрэсовского до Северного моста.

Изменения в работе транспорта

На время закрытия движения приостанавливается работа автобусного маршрута №30. Водителей просят заранее планировать пути объезда и учитывать ограничения при парковке.