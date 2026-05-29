Один человек погиб, четверо ранены в столкновении иномарок под Воронежем

По предварительным данным, 28 мая на 22 километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 21:30 «Хендай ix55», за рулем которого находился 41-летний автомобилист, не уступил дорогу «Форд Мондео» под управлением 29-летнего автолюбителя. В результате столкновения 38-летнего пассажира «Хендая» с телесными повреждениями увезли в больницу, где он впоследствии скончался. Травмы различной степени тяжести получили четверо человек – оба водителя и двое пассажиров «Хендая», мальчики 8-ми и 9-ти лет.