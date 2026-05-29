Яйца в Воронежской области за неделю подешевели на 6%

За неделю, предшествующую началу лета, в Воронежской области заметно упали цены на куриные яйца. Стоимость десятка снизилась на 6%. Соответствующие данные приводит Воронежстат в своем отчете об изменении средних цен.

Десяток в среднем «полегчал» в денежном эквиваленте на 5,99 рубля — с 99,63 до 93,64 рубля. Таким образом, снижение составило 6%.

На втором месте по динамике удешевления — помидоры. Стоимость томатов, которые неделей ранее занимали третью строчку, снизилась ещё на 5,18%: с 174,71 до 165,18 рубля.

Замыкает топ-3 продуктов с наибольшим снижением цен мясные консервы для детского питания. Они подешевели на 3,82% — с 1302,73 до 1260,65 рубля.