Воронежская гимнастка Мельникова победила в спортивной номинации Forbes

Ангелина Мельникова. Фото из соцсетей спортсменки.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова из Воронежа вошла в тройку лучших в разделе «Спорт и киберспорт» в рейтинге Forbes «30 до 30». Ей кампанию составили чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник и киберспортсмен Иван zweih Гогин.

Напомним, что в лонг-листе рейтинга среди спортсменов до 30 лет также были еще двое воронежцев - чемпионка мира пловчиха Дарья Клепикова и рекордсмен Европы на дистанции 400 метров, легкоатлет Алексей Данилов.

С учетом голосования зрителей жюри и редакция издания выбрали 30 самых перспективных россиян – по три победителя в каждой из десяти номинаций (спорт, наука, искусство и другие).

