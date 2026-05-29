На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области водителей ждут дожди

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

29 мая пресс-служба ГК «Автодор» предупредила водителей об ухудшении погоды на федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. В ближайшие сутки на магистрали местами пройдут дожди.

Осадки прогнозируются на всём протяжении главной курортной дороги страны, которая соединяет Москву с Черноморским побережьем.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуют соблюдать разрешённую скорость, держать безопасную дистанцию и не отвлекаться на телефон за рулём. Дорожники советуют также следить за сообщениями на информационных табло.