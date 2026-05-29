НовостиОбщество29 мая 2026 7:38

Воронежцам для счастья нужно 256 тысяч рублей в месяц

За год запросы жителей областного центра выросли почти на 20 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Среднестатистическому воронежцу для ощущения полного счастья необходимо 256 тысяч рублей в месяц. Такие данные получили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, опросив экономически активное население города.

Это заметно больше, чем год назад. В июле 2024 года воронежцы оценивали счастье в 237 тысяч рублей, а в сентябре — в 235 тысяч. Для сравнения: в среднем по России «цена счастья» сейчас составляет 273 тысячи рублей в месяц.

Исследователи выявили и другие закономерности: мужчинам для счастья нужно значительно больше, чем женщинам — 309 против 240 тысяч рублей. Молодежь до 24 лет называет сумму в 220 тысяч, тогда как респонденты старше 45 лет — 285 тысяч. Обладатели дипломов о высшем образовании хотели бы получать 297 тысяч, а выпускникам колледжей достаточно 238 тысяч. Те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, оценивают счастливую сумму в 223 тысячи, а участники с доходом от 150 тысяч — уже в 337 тысяч.

Среди российских мегаполисов самые высокие запросы у москвичей (295 тысяч), петербуржцев (282 тысячи) и жителей Владивостока (279 тысяч). Скромнее всех оценивают счастье в Кирове (216 тысяч), Томске (222 тысячи), Барнауле и Липецке (по 225 тысяч).