НовостиОбщество29 мая 2026 6:53

На воронежском водохранилище задержали два гидроцикла

Технику отправили на штрафстоянку, а владельцу грозит штраф
Евгения ФРОЛОВА
В Воронеже на акватории городского водохранилища инспекторы ГИМС МЧС России задержали два гидроцикла. Инцидент произошел 24 мая в районе Вогрэсовского моста. Об этом 29 мая рассказали в ГУ МЧС по региону.

Как выяснилось, владелец маломерных судов не имел при себе прав на управление, а сами гидроциклы не были зарегистрированы в установленном порядке.

В отношении нарушителя составлено два административных материала:

По ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ (управление судном лицом, не имеющим прав) — штраф 15 тысяч рублей;

По ч. 3 ст. 11.8 КоАП РФ (отсутствие регистрации маломерного судна) — штраф 20 тысяч рублей.

Оба гидроцикла задержаны и помещены на специализированную штрафстоянку.

В ГИМС призывают судоводителей быть ответственными и проверять документы перед выходом на воду.