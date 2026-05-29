Воронежский пенсионер отдал мошенникам более миллиона рублей ради «подарка» в интернете

Прокуратурой Аннинского района проведена проверка по обращению 75-летнего местного жителя. Пенсионер стал жертвой злоумышленников, которые под предлогом получения подарка в интернет-магазине выманили у него код из смс-сообщения. Поверив мошенникам, пожилой мужчина добровольно перевел на чужие банковские счета сумму, превышающую миллион рублей. Об этом 28 мая рассказали в надзорном ведомстве.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе расследования удалось установить одного из владельцев банковских карт, куда ушли деньги. Им оказался 26-летний житель республики Марий Эл.

Как отметили в надзорном ведомстве, доказательств наличия у молодого человека каких-либо долговых или иных обязательств перед потерпевшим не обнаружено. При этом на счет фигуранта незаконно поступило более 450 тысяч рублей.

Прокуратура Аннинского района направила в Медведовский районный суд республики Марий Эл исковое заявление о взыскании с владельца карты суммы неосновательного обогащения. Расследование уголовного дела продолжается.