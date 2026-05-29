Дождливые выходные ждут воронежцев

Фото из архива КП

Согласно данным метеорологов, в ближайшую субботу и воскресенье в Воронежской области сохранится неустойчивая погода с дождями и перепадами температур.

В субботу, 30 мая, в областном центре днем воздух прогреется до +17 градусов, однако ночью похолодает до +4. В районах региона дневная температура составит от +13 до +18, а в темное время суток столбики термометров могут опуститься до +1 градуса.

В воскресенье, 31 мая, в Воронеже днем будет до +18, а ночью снова резко похолодает до +4. На территории региона ожидается до +19 днем и до +1 ночью.

Осадки прогнозируют как в субботу, так и в воскресенье. Синоптики уточняют: дожди будут идти преимущественно в светлое время суток.