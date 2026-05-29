Под Воронежем женщина 9 лет получала выплаты на несуществующего ребенка

Прокуратура Рамонского района Воронежской области признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы. Женщину подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Об этом 28 мая рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2015 году женщина предоставила в государственные органы заведомо ложные сведения о рождении ребенка. На основании этого она оформила соответствующее свидетельство и стала получать различные социальные пособия.

В период с 2015 по 2024 год подозреваемой перечислили свыше 1 миллиона рублей. Тем самым она причинила ущерб бюджету в особо крупном размере. Мошенническая схема раскрылась спустя девять лет.

В настоящее время по данному факту ведется следствие. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на особый контроль. Женщине грозит наказание по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, которая предусматривает в том числе лишение свободы на срок до десяти лет.