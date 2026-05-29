Воронежские волонтеры спасли крошечного бельчонка, брошенного детьми

Борьба воронежских защитников дикой природы за жизнь крошечного бельчонка шла всерьез и без гарантий. Малыша передали в «Сердце леса» неделю назад, и состояние у него было критическое. Женщина с ребенком гуляла во дворах недалеко от парка Танаис. Она заметила, как компания детей принесла что-то к кустам, положила в траву и ушла. Мама подошла проверить — и нашла кроху. Маленького, раненого и совершенно беспомощного. Об этом сообщили добровольцы в своем сообществе в ночь на 29 мая.

Это оказался мальчик, ему тогда было чуть больше 35 дней. Диагнозы звучали страшно: черепно-мозговая травма, разбитая губа и носовое кровотечение. Адаптация шла тяжело. Состояние долго не могли стабилизировать, а когда малыша перевели с материнского молока на заменитель, случилась диарея. Казалось, что организм отказывается бороться.

Но в «Сердце леса» все же подобрали действующую терапию, и сейчас бельчонок уже не похож на того несчастного кроху.

— Он активный, ершистый и очень громко «ругается», когда что-то идет не по его желанию, — добавили волонтеры.

