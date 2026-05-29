Над Воронежской областью сбили пять вражеских беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 29 мая объявил об отбое опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. Соответствующее сообщение глава региона опубликовал в 5.17 в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Главная новость минувшей ночи — работа средств противовоздушной обороны, которым удалось нейтрализовать пять БПЛА. Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили все пять беспилотников в небе над тремя районами Воронежской области.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Однако падение обломков сбитых дронов привело к некоторым последствиям на земле. В одном из районов обломками посечены несколько единиц сельскохозяйственной техники. Также произошло возгорание кровли хозпостройки, которое было оперативно потушено.