СКР завершил расследование дела экстремистов, готовивших подрыв на железной дороге в Воронеже

Завершилось расследование уголовного дела о подготовке теракта в Воронеже, а также Псковской, Оренбургский и Саратовской областях, организованного восемью участниками «Артподготовки» (экстремистская организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил СК РФ 28 мая.

С апреля по июнь 2024 года группа радикально настроенных людей под руководством Вячеслава Мальцева (он объявлен в розыск) готовила теракты в регионах России. Они хотели подорвать поезд, который вез продукцию военно-промышленного комплекса.

В банду входили Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Радионова, а также двое сотрудников РЖД — Юрий Мартьянов и Алексей Демченко. Именно железнодорожники слили сообщникам служебную информацию, рассказали, где находятся уязвимые места на путях и как к ним беспрепятственно подобраться. Остальные изготовили самодельную бомбу, привезли ее в Оренбургскую область и хранили оружие с взрывчаткой. Исполнителю теракта помогали на территории Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областей.

Теракт удалось предотвратить — всех злоумышленников задержали сотрудники ФСБ и МВД. Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело уже передали в суд.

