В Коминтерновском районе Воронежа на ночь отключат воду из-за ремонта трубы

В ночь на 29 мая жителям нескольких десятков домов в Коминтерновском районе придется запастись водой. С 22:00 специалисты начнут чинить поврежденную трубу на улице Генерала Лизюкова, и холодную воду временно отключат. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж.

Ремонт затронет крупный водовод диаметром 600 миллиметров. Без воды на время ремонта останутся дома на целых 12 улицах.

Список домов:

- ул. Антонова-Овсеенко, 17г, 19, 21, 23, 23а, 25В, 25а, 33, 35э, 35Ф, 37а, 37д, 41;

- пр-кт Московский, 117, 117а, 117б, 117в, 119, 121, 123, 125, 127, 127б, 129/1, 129/2, 129/8, 131, 131В, 131а, 131б;

- ул. Маршала Жукова, 9, 9А, 10, 10А, 11А, 11Б, 11В, 12, 12А, 14, 15, 15А/3, 16, 18, 20, 20Т, 22, 24, 26

- ул. 60-летия ВЛКСМ, 23, 25, 27, 29, 29А;

- б-р Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1Т, 12А, 12Т, 12б, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24Т, 26, 26В, 26Г, 28, 30, 32, 32а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46б, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;

- ул. Хользунова, 116, 116т, 118, 120, 122, 122А;

- ул. Шукшина, 2, 2А, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19в, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 40А, 42, 44, 46;

- ул. Генерала Лизюкова, 66, 66а, 66б, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80/1, 80б, 97, 97а, 99, 101, 101/1, 101а, 103, 105;

- ул. Миронова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25А, 25Б, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 39/5, 39/6, 39а, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 47т, 49;

- ул. Независимости, 35/1;

- ул. 60 Армии, 22А, 22Б, 24а, 26, 28, 29, 29А, 31, 33, 35, 37;

- ул. Владимира Невского, 13, 13Г, 13б, 13в, 15, 15а, 17, 17Б, 17а, 19, 19А, 19В, 21, 21а, 23, 23А, 23Б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25А, 25а/2, 25д, 25к, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31б, 31в, 31д, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а, 36, 36А, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 38е, 38п, 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46а, 46г, 47, 48, 48в, 48г, 48д, 49, 49г, 51, 53, 55, 55а, 55г, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73.