В Воронеже прощаются с заслуженным работником культуры Надеждой Семеновой

27 мая на 77-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры РФ, лауреат форума «Достояние культуры Воронежа», талантливый хореограф и основатель легендарного ансамбля танца «Надежда» Надежда Леонидовна Семенова. Прискорбную новость сообщили в мэрии города 28 мая.

Надежда Семенова начала свой творческий путь в 1968 году после окончания Воронежского хореографического училища. Она выступала на сцене Челябинского театра оперы и балета, в Государственном академическом Воронежском русском народном хоре имени К.И. Массалитинова, а также была солисткой в филармоническом коллективе «На Воронежских просторах». С 1993 года и до последних дней она посвятила себя Дому детства и юношества, где создала уникальный ансамбль «Надежда», получивший звания «Народный» и «Образцовый детский коллектив». За годы работы педагог поставила более 100 хореографических композиций.

Коллеги и воспитанники называют уход Надежды Леонидовны невосполнимой утратой для всей культурной сферы региона. Прощание состоится в субботу, 30 мая, в 10:30 в храме при Лесном кладбище (ул. 9 Января, 314). Захоронение пройдет на Юго-Западном кладбище ориентировочно в 11:30.