Суд обязал мэрию воронежских Семилук починить разбитую дорогу

В Воронежской области Семилукский районный суд встал на сторону местной прокуратуры и обязал администрацию города Семилуки привести в порядок опасный участок дороги. Речь идет о щебеночном покрытии на улице Северной, которое сейчас находится «в неудовлетворительном» состоянии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 28 мая.

Проверка, которую прокуроры провели вместе с инспектором дорожного надзора ГИБДД, показала, что на дороге серьезно нарушен поперечный профиль — она покрыта ямами, волнами и неровностями. Эксперты пришли к выводу, что такие дефекты напрямую угрожают жизни и здоровью людей, мешают безопасной езде и в любой момент могут спровоцировать ДТП.

Интересно, что прокуратура требовала исправить ситуацию еще осенью прошлого года. Однако в октябре 2025 года чиновники ответили, что ремонт улицы Северной на 2025–2026 годы даже не планировался. В администрации заявили, что рассмотрят этот вопрос позже — и то лишь в том случае, если область выделит достаточно денег по профильной субсидии. Суд такие аргументы не убедили.

