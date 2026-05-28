Под Воронежем 53-летний мужчина уехал домой на чужом пикапе из открытого гаража

. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В Борисоглебске полицейские задержали 53-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в краже дорогостоящего японского пикапа. Мужчина угнал чужую машину из открытого гаража, объяснив свой поступок нежеланием идти пешком. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 28 мая.

В полицию обратился 39-летний владелец автомобиля Toyota Hilux. Мужчина рассказал, что 24 мая оставил внедорожник в гараже, но забыл запереть входную дверь. Вернувшись на место через несколько дней, хозяин обнаружил, что пикап исчез. Нашли угонщика по камерам видеонаблюдения.

Задержанный признался в содеянном и изложил весьма необычную версию событий. По его словам, он просто заблудился в этом районе и поначалу пытался попросить прохожих вызвать ему такси. Не дождавшись помощи, мужчина забрел вглубь кооператива, заметил открытый бокс с внедорожником и решил, что чужая «Тойота» — отличный способ добраться до дома.

Следователи угле возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, ему грозит до 10 лет лишения свободы.