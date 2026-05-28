Под Воронежем предприниматель нелегально нанимал на работу мигрантов

28 мая Семилукский районный суд Воронежской области оштрафовал индивидуального предпринимателя за привлечение к работе иностранцев. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей — по 25 тысяч за каждого мигранта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

Поводом стала внеплановая проверка, которая прошла еще 9 февраля в селе Землянск. Там на своей точке бизнесмен использовал двух граждан Узбекистана: один трудился фасовщиком готовой продукции, второй — помощником на кухне. Проблема в том, что в патентах у этих мигрантов была указана совершенно другая профессия, а значит, официально заниматься такой работой они не имели права.

Суд признал ИП виновным по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ. Эта статья наказывает за незаконное привлечение иностранцев к труду — в данном случае нарушение пунктов 4 и 1 статей 13 и 13.3 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», которые запрещают использовать мигрантов не по специальности, указанной в патенте.

