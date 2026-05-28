В Нововоронеже мужчина получил 350 тысяч рублей по поддельному соцконтракту

Фото: Анастасия АСТАШОВА.

В Нововоронеже местный житель попался на махинации с соцконтрактом. Еще в 2024 году он похитил 350 000 рублей, выданных ему в рамках господдержки. Прокурор через суд добился, чтобы эти деньги были полностью взысканы с нарушителя в пользу областного Министерства соцзащиты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 28 мая.

Сама афера произошла, когда горожанин решил оформить единовременную выплату, которую государство выделяет малоимущим на открытие или развитие своего дела. Чтобы получить одобрение, мужчина сознательно пошел на обман и предоставил в органы соцзащиты фальшивые документы, в которых сильно занизил реальные доходы своей семьи.

В результате подлога обманщика официально признали нуждающимся и перечислили ему крупную сумму из федерального и областного бюджетов. Позже обман вскрылся, уголовный суд признал гражданина виновным в хищении, а теперь его обязали выплатить не только украденные деньги, но и госпошлину в размере 11 250 рублей в местный бюджет.

