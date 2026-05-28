В Воронеже 58-летний менеджер перевел мошенникам более миллиона рублей после СМС о кредите

В Воронеже 58-летний местный житель, работающий менеджером, лишился более 1,1 миллиона рублей после общения с телефонными аферистами. Мужчина сам перевел неизвестным лицам все свои деньги, доверившись информации из сообщения о кредите. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 28 мая.

21 мая пострадавшему пришло СМС-уведомление о том, что на его имя якобы оформлен кредит. Мужчина позвонил по указанному в сообщении номеру «горячей линии», где собеседник представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что от имени воронежца выписана доверенность на гражданина недружественного государства, и пригрозил уголовной ответственностью.

Затем к разговору подключился второй соучастник, назвавшийся представителем Минфина. Он убедил напуганного мужчину, что для спасения сбережений нужно срочно снять их в банке и перевести на «безопасный» счет. Потерпевший выполнил эти инструкции, обналичил деньги и отправил их мошенникам.

