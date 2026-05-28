Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 13:13

В Воронежской области назначили пять мировых судей

Кадровые изменения утвердили депутаты областной думы
Алексей СЕРГУНИН

В Воронежской области назначили пять мировых судей. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба региональной Квалификационной коллегии судей.

Итак, Елена Селиванова будет трудиться на участке № 1 в Острогожский районе, Инесса Алехина займет аналогичный участок в Рамонском районе, а Антонина Гостева – в Нижнедевицком районе. На участке № 2 в Грибановском районе будет работать Жанна Пенькова, а на участке № 3 в Советском районе Воронежа – Инесса Бабаян.

Кстати, Селиванова и Алехина получили должность без ограничения, а их коллеги – сроком на три года.

Отметим, что кадровые изменения утвердили региональные парламентарии 21 мая.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона