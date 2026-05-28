Нельзя будет проехать по улице Защитников Родины в Воронеже 30 и 31 мая

Из-за соревнований по кольцевым гонкам на квадроциклах 30 и 31 мая с 7:00 до 18:00 будет закрыто движение автотранспорта по улице Защитников Родины в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Речь идет про участок от улицы 9 Января до улицы Попова.

На этот же период движение изменят два автобусных маршрута:

№ 61 - с улицы Арбатской по улицам 9 Января, Свободы и далее по маршруту. В обратном направлении - 9 Января по Арбатской;

№ 82 - с улицы Екатерины Зеленко по 9 Января, Антонова-Овсеенко и далее по маршруту. В обратном направлении - с 9 Января по Екатерины Зеленко.

