Жители улицы и переулка Коминтерновского района Воронежа останутся без воды 29 мая

С 11:30 до 15:00 не будет холодной воды у жителей всей улицы Славы и в четырех домах по переулку Славы.

29 мая в доме № 3 по улице Славы будут менять пожарный гидрант. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого с 11:30 до 15:00 не будет холодной воды у жителей всей улицы Славы и в четырех домах по переулку Славы (№№ 1а, 3, 5, 7).

В водоканале напомнили, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.

- В этом нет никакой проблемы. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, - заверили в РВК-Воронеж.

