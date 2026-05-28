Воронежца избили во время пьяных посиделок на улице Героев Стратосферы

36-летний подозреваемый схватил нож и попытался ударить 34-летнего оппонента, но тот сумел вырвать оружие из рук нападавшего.

По предварительной информации, вечером 25 мая двое мужчин пьянствовали в квартире на улице Героев Стратосферы в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. 36-летний подозреваемый схватил нож и попытался ударить 34-летнего оппонента, но тот сумел вырвать оружие из рук нападавшего. Тогда подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в лицо, а когда тот упал на пол, продолжил бить его ногами по животу.

Врачи диагностировали у потерпевшего внутрибрюшное кровотечение и множественные ушибы. Злоумышленник задержан и находится в СИЗО. Ему в соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» грозит до восьми лет тюрьмы.