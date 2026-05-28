Под Воронежем хирурги удалили 65-летней пациентке гигантскую опухоль

Врачи Борисоглебской районной больницы провели успешную операцию по удалению крупной опухоли у 65-летней пациентки. Женщина обратилась в женскую консультацию с жалобами на отекшие ноги, частые позывы к мочеиспусканию и заметно увеличившийся живот. Об этом региональный минздрав сообщил 28 мая.

Обследование выявило сложное новообразование размером примерно 20×19×19 сантиметров, которое росло из левых придатков и сдавливало мочеточник. Как выяснилось позже, женщина не посещала гинеколога в течение последних пяти лет, хотя в прошлом уже сталкивалась с операцией по поводу миомы матки.

Специалисты больницы оценили состояние пациентки и приняли решение оперировать на месте, в Борисоглебске. В ходе вмешательства врачи столкнулись со спайками, вовлекавшими кишечник, и удалили крупную фиброму яичника вместе с участком сальника. После операции самочувствие женщины заметно улучшилось, неприятные симптомы ушли, и спустя неделю её выписали домой.

Медики напоминают, что фиброма яичника чаще встречается у женщин старше 45 лет и может долгое время не проявлять себя. Регулярные профилактические осмотры помогают находить подобные образования на ранних стадиях, когда лечение проходит намного проще и безопаснее.