Все марки бензина и солярка резко подорожали в Воронежской области

АИ-98 вырос заметнее всего – на 70 копеек за литр в сравнении с неделей с 11 по 17 мая (до 94,45 рубля). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 18 по 24 мая в Воронежской области подорожали все марки бензина. Информацией об этом 27 мая поделился Росстат.

АИ-98 вырос заметнее всего – на 70 копеек за литр в сравнении с неделей с 11 по 17 мая (до 94,45 рубля).

Дизельное топливо прибавило 55 копеек – в среднем литр стоит 74,39 рубля. 95-й бензин подорожал на 52 копейки – до 70,27 рубля, а 92-й – на 43 копейки (литр стоит 64,37 рубля).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 4 по 10 мая колебался от двух до 28 копеек.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона