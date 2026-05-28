Воронежский предприниматель использовал чужой товарный знак

Предприниматель из Воронежской области продавал через маркетплейс одежду под наименованием, принадлежащим жителю Москвы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Воронежской области.

За незаконное использование товарного знака арбитражный суд нашего региона обязал нарушителя выплатить компенсацию в 370 тысяч рублей - в двукратном размере от стоимости контрафактной продукции.

Судебные приставы Железнодорожного районного отделения Воронежа возбудили исполнительное производство в отношении должника, так как оплата не поступила в срок для добровольного исполнения требования. Лишь арест счетов и взыскание суммы компенсации позволили исполнить решение суда.