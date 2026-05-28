Четверо человек пострадали в столкновении иномарок в Воронежской области

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 27 мая на первом километре автодороги «Эртиль-Терновка» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 10:05 «Дэу Джентра», за рулем которой находилась 46-летняя местная жительница, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество «Фольксвагену Поло» под управлением 58-летнего местного жителя. В результате столкновения пострадали четверо человек – оба водителя, 64-летняя пассажирка «Дэу» и 56-летняя пассажирка «Фольксвагена». Их с телесными повреждениями доставили в больницу.

